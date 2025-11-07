betrifft uns: Was wird aus den Kindern von West-Wien?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 17: betrifft uns: Was wird aus den Kindern von West-Wien?
Im Westen Wiens, insbesondere in den Bezirken 15 und 16, wachsen viele Kinder und Jugendliche in dicht bebauten Straßenzügen und engen Wohnungen auf. Parks und Innenhöfe werden hier rasch zu wichtigen Treffpunkten – Orte, an denen Freundschaften entstehen und ein Großteil des Alltags stattfindet. Prägend ist auch die Musik. Besonders die Lieder von RAF Camora, in denen es um Herkunft, Straße und Zusammenhalt geht. Sie zeichnen ein Bild von diesem Teil Wiens, das für manche nicht mit der Realität übereinstimmt – für andere dagegen sehr wohl. Heißt es doch in einem seiner Lieder sehr zugespitzt: "West Wien ist Gotham City". Doch wie sieht das Aufwachsen in diesen Bezirken tatsächlich aus, und welche Faktoren entscheiden darüber, welche Wege Jugendlichen offenstehen? Marianne Pušić hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht und junge Menschen in West-Wien begleitet – im Park, im Boxclub, in der Shisha-Bar und beim Videodreh eines Rappers.
