betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Geht ohne Pflegekräfte aus dem Ausland gar nichts mehr?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 18: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Geht ohne Pflegekräfte aus dem Ausland gar nichts mehr?
Wer kümmert sich um uns, wenn wir krank sind oder alt werden? Und was passiert, wenn es immer weniger Menschen gibt, die uns helfen können? Diese Fragen stellen sich heutzutage mehr und mehr Menschen. Österreich steht vor einem massiven Pflegekräftemangel. Bereits jetzt fehlt es an Fachpersonal, bis 2050 könnten es rund 200.000 sein. Das größte Problem ist der demografische Wandel. „Uns gehen einfach die jungen Menschen aus“, sagt Markus Golla, Institutsleiter des Instituts für Pflegewissenschaft in Krems. Um den Mangel abzufedern, setzen viele Einrichtungen wieder verstärkt auf Pflegekräfte aus dem Ausland. In Niederösterreich werden seit diesem Jahr Menschen aus Vietnam zu Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten ausgebildet. Auch an den Salzburger Landeskliniken wurden in den vergangenen Jahren bereits 110 Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutiert. Das bringt neue Herausforderungen mit sich – vor allem sprachlich. Ajda Sticker geht in dieser Folge von „betrifft: uns“ der Frage nach, wie es diesen Pflegekräften in Österreich geht und ob es ohne Pflegekräfte aus dem Ausland gar nicht mehr geht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick