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Folge 19: betrifft uns: Hinterm Steuer: Wiens Taxilenker im Porträt
31 Min.Folge vom 21.11.2025
Rund 4.500 Taxis sind täglich in Wien unterwegs. Ist kein Wagen in Sicht, genügt ein Griff zum Handy – über App oder Funkzentrale ist rasch ein Fahrzeug da. Doch wer sind die Menschen, die Tag und Nacht am Steuer sitzen? Der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer hat eine Migrationsbiografie. Für viele war der Job nie ein Traum, sondern eine Zwischenlösung. Und trotzdem bleiben sie – trotz langer, unregelmäßiger Arbeitszeiten, starkem Konkurrenzdruck und wenig Anerkennung in der Branche. Bildquelle: ORF
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