betrifft uns: Was wurde aus den Kriegskindern von 2015?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 2: betrifft uns: Was wurde aus den Kriegskindern von 2015?
Im Jahr 2015 kamen Geflüchtete – mehrheitlich aus Syrien und Afghanistan – am Westbahnhof an und wurden mit Applaus begrüßt. Rund 90.000 Menschen stellten damals einen Asylantrag, darunter auch 30.000 Kinder. Die Willkommenskultur war für die Geflüchteten deutlich spürbar, und die Bilder gingen um die Welt. Zehn Jahre später herrscht bei vielen Menschen in Österreich Skepsis, ob die Integration tatsächlich gelungen ist. Berichte über Jugendkriminalität verstärken diese Zweifel. Doch was wurde aus den Kindern und Jugendlichen, die 2015 nach Österreich geflohen sind? Sind sie gut in der Gesellschaft angekommen, erfolgreich im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt integriert, oder ist die Integration gescheitert? Bildquelle: Erwin Scheriau / EXPA / picturedesk.com
