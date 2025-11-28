Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?

ORF2Staffel 1Folge 20vom 28.11.2025
betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?Jetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 20: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?

31 Min.Folge vom 28.11.2025

Österreich ist weltweit Spitzenreiter in einer umstrittenen Disziplin: Kaum ein anderes Land macht es Menschen noch schwerer, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Während einige den Pass in die Wiege gelegt bekommen, ist er für andere praktisch unerreichbar – selbst wenn sie hier geboren sind, arbeiten und Steuern zahlen. Was muss man mitbringen, um sich erfolgreich durch den Einbürgerungsprozess zu kämpfen? Und was macht das Leben in der Warteschleife mit den Betroffenen? Tori Reichel trifft in der neuen Folge von betrifft: uns Menschen, die tatsächlich von den Gesetzen betroffen sind. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
ORF2
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Alle 1 Staffeln und Folgen