betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 20: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wie kommt man an den österreichischen Pass?
31 Min.Folge vom 28.11.2025
Österreich ist weltweit Spitzenreiter in einer umstrittenen Disziplin: Kaum ein anderes Land macht es Menschen noch schwerer, die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Während einige den Pass in die Wiege gelegt bekommen, ist er für andere praktisch unerreichbar – selbst wenn sie hier geboren sind, arbeiten und Steuern zahlen. Was muss man mitbringen, um sich erfolgreich durch den Einbürgerungsprozess zu kämpfen? Und was macht das Leben in der Warteschleife mit den Betroffenen? Tori Reichel trifft in der neuen Folge von betrifft: uns Menschen, die tatsächlich von den Gesetzen betroffen sind. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0