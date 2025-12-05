Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?

ORF2Staffel 1Folge 21vom 05.12.2025
betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?Jetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 21: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?

30 Min.Folge vom 05.12.2025

Lichterketten glitzern, Punschduft erfüllt die Gassen – die Christkindlmärkte öffnen und ziehen jedes Jahr Millionen Menschen an. Was für Besucherinnen und Besucher festliche Tradition bedeutet, ist hinter den Kulissen jedoch ein intensiver Arbeitsalltag. Viele Standlerinnen und Standler sowie ein großer Teil des Reinigungs- und Sicherheitspersonals haben Migrationsgeschichte – ohne sie wären die Märkte kaum vorstellbar. Sie arbeiten in langen Schichten, stehen in der Kälte und bewältigen enorme Besucherströme, während sie gleichzeitig das atmosphärische Herz der Märkte prägen. Doch wer sind die Menschen, die den Betrieb am Laufen halten und oft unsichtbar bleiben? Und wie gelingt es, die Weihnachtsmärkte trotz Sicherheitsrisiken für alle sicher zu machen? In dieser Folge gehen Amira Ali, Samuel Mago und Matt Sartin diesen Fragen nach und zeigen Einblicke in die Adventzeit, die man selten zu sehen bekommt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
ORF2
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Alle 1 Staffeln und Folgen