betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 21: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Christkindlmärkte - Wer sind die Menschen hinter dem Weihnachtszauber?
Lichterketten glitzern, Punschduft erfüllt die Gassen – die Christkindlmärkte öffnen und ziehen jedes Jahr Millionen Menschen an. Was für Besucherinnen und Besucher festliche Tradition bedeutet, ist hinter den Kulissen jedoch ein intensiver Arbeitsalltag. Viele Standlerinnen und Standler sowie ein großer Teil des Reinigungs- und Sicherheitspersonals haben Migrationsgeschichte – ohne sie wären die Märkte kaum vorstellbar. Sie arbeiten in langen Schichten, stehen in der Kälte und bewältigen enorme Besucherströme, während sie gleichzeitig das atmosphärische Herz der Märkte prägen. Doch wer sind die Menschen, die den Betrieb am Laufen halten und oft unsichtbar bleiben? Und wie gelingt es, die Weihnachtsmärkte trotz Sicherheitsrisiken für alle sicher zu machen? In dieser Folge gehen Amira Ali, Samuel Mago und Matt Sartin diesen Fragen nach und zeigen Einblicke in die Adventzeit, die man selten zu sehen bekommt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick