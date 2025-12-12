betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 22: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?
Die Reportage untersucht, wer Integration in Österreich tatsächlich trägt – und zeigt, dass Ehrenamtliche und Vereine oft dort einspringen, wo staatliche Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen. Adriana Jurić begleitete eine pensionierte Lehrerin, die Geflüchtete bei sich aufnimmt, einen Elternverein, der trotz fehlender Förderung Bildungs- und Freizeitangebote organisiert, sowie eine Sozialassistentin des Vereins „Nachbarinnen“, die isolierte Frauen in ihrem Alltag unterstützt. Somit wird gezeigt, mit welchen Herausforderungen ehrenamtliche Integrationsarbeit verbunden ist und warum viele trotz Überlastung nicht aufhören, sich zu engagieren. Am Ende bleibt die Frage: Wer trägt in Österreich wirklich die Verantwortung für Integration? Bildquelle: ORF
