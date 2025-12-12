Zum Inhalt springenBarrierefrei
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?

ORF2Staffel 1Folge 22vom 12.12.2025
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?Jetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 22: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Staat oder Gesellschaft: Wer ist für Integration verantwortlich?

31 Min.Folge vom 12.12.2025

Die Reportage untersucht, wer Integration in Österreich tatsächlich trägt – und zeigt, dass Ehrenamtliche und Vereine oft dort einspringen, wo staatliche Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen. Adriana Jurić begleitete eine pensionierte Lehrerin, die Geflüchtete bei sich aufnimmt, einen Elternverein, der trotz fehlender Förderung Bildungs- und Freizeitangebote organisiert, sowie eine Sozialassistentin des Vereins „Nachbarinnen“, die isolierte Frauen in ihrem Alltag unterstützt. Somit wird gezeigt, mit welchen Herausforderungen ehrenamtliche Integrationsarbeit verbunden ist und warum viele trotz Überlastung nicht aufhören, sich zu engagieren. Am Ende bleibt die Frage: Wer trägt in Österreich wirklich die Verantwortung für Integration? Bildquelle: ORF

