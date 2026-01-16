Betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Holocaust-Erinnerung in der Krise? - Zwischen Social Media, Gaza & MigrationJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 24: Betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Holocaust-Erinnerung in der Krise? - Zwischen Social Media, Gaza & Migration
Vor mehr als 80 Jahren ermordeten Nationalsozialisten systematisch sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Dieses gewaltsame Kapitel unserer Geschichte ist mittlerweile fixer Bestandteil unseres Schulunterrichts. Doch die Erinnerungskultur steht vor neuen Herausforderungen: Die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben. Jugendliche stoßen in sozialen Medien auf verharmlosende oder verzerrte Darstellungen, noch bevor sie den Holocaust im Unterricht behandeln. Der Krieg in Gaza schafft neue Spannungsfelder. Und in den heimischen Klassen sitzen heute Kinder und Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Hintergründen - viele mit eigenen Erfahrungen von Flucht, Verlust und Vertreibung. Wie sprechen wir heute - in einer so diversen Gesellschaft - über den Holocaust? Wie beantworten junge Menschen die Frage: Was hat das mit mir zu tun? Und wo stößt Erinnerungsarbeit an ihre Grenzen? Melanie Dzambazov beschäftigte sich in der neuen Folge von "betrifft: uns" mit der drängenden Frage: Ist es heute schwieriger den Holocaust zu vermitteln?
