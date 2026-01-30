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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 25: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Darf man über alles lachen?
31 Min.Folge vom 30.01.2026
Darf man über alles lachen? Über Frauen, die katholische Kirche, über Minderheiten? Lachen kann verbinden, verletzen oder provozieren. Ajda Sticker erkundet die Grenzen des Humors – zwischen Provokation, Verletzung und Verbindung. Sie trifft Comedians und die Villacher Faschingsgilde, die zeigen, wie sich Witze, Satire und gesellschaftliche Sensibilität verändert haben.
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