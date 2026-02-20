betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Syrien - Wer geht zurück und wer bleibt hier?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 28: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Syrien - Wer geht zurück und wer bleibt hier?
31 Min.Folge vom 20.02.2026
Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes ringen syrische Familien in Österreich mit der Zukunft. Rückkehr ins zerstörte Syrien oder ein Leben in der neuen Heimat? Die Meinungen gehen auseinander: Einige sehnen sich nach den Familien, andere wollen nie wieder zurück. Der Regimewechsel wirft Fragen für syrische Geflüchteten hierzulande und für die österreichische Gesellschaft auf. Eine Reportage von Samuel Mago.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0