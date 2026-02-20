Zum Inhalt springenBarrierefrei
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

ORF2Staffel 1Folge 28vom 20.02.2026
31 Min.Folge vom 20.02.2026

Ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes ringen syrische Familien in Österreich mit der Zukunft. Rückkehr ins zerstörte Syrien oder ein Leben in der neuen Heimat? Die Meinungen gehen auseinander: Einige sehnen sich nach den Familien, andere wollen nie wieder zurück. Der Regimewechsel wirft Fragen für syrische Geflüchteten hierzulande und für die österreichische Gesellschaft auf. Eine Reportage von Samuel Mago.

ORF2
