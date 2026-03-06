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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Allein in Österreich - Was passiert mit geflüchteten Minderjährigen?

ORF2Staffel 1Folge 30vom 06.03.2026
betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Allein in Österreich - Was passiert mit geflüchteten Minderjährigen?

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Folge 30: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Allein in Österreich - Was passiert mit geflüchteten Minderjährigen?

30 Min.Folge vom 06.03.2026

2025 stellten 701 unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag - rund Dreiviertel gelten als verschwunden. Die Reportage zeigt entlang konkreter Stationen, wie diese Kinder und Jugendlichen aufgefangen werden, ob der Kinderschutz wirklich für alle greift und welche Folgen fehlende Obsorge für Kinder hat. Bildquelle: ORF

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