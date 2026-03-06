betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Allein in Österreich - Was passiert mit geflüchteten Minderjährigen?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 30: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Allein in Österreich - Was passiert mit geflüchteten Minderjährigen?
30 Min.Folge vom 06.03.2026
2025 stellten 701 unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag - rund Dreiviertel gelten als verschwunden. Die Reportage zeigt entlang konkreter Stationen, wie diese Kinder und Jugendlichen aufgefangen werden, ob der Kinderschutz wirklich für alle greift und welche Folgen fehlende Obsorge für Kinder hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2