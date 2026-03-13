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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 31: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Schulabbruch: Und was passiert dann?
31 Min.Folge vom 13.03.2026
In Österreich brechen viele Jugendliche ihren Bildungsweg ab, besonders häufig betrifft es jene mit Migrationshintergrund der 1. Generation. Die Reportage zeigt Gründe, Folgen und mögliche Wege danach. Bildquelle: ORF
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