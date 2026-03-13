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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Schulabbruch: Und was passiert dann?

ORF2Staffel 1Folge 31vom 13.03.2026
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Schulabbruch: Und was passiert dann?

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Folge 31: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Schulabbruch: Und was passiert dann?

31 Min.Folge vom 13.03.2026

In Österreich brechen viele Jugendliche ihren Bildungsweg ab, besonders häufig betrifft es jene mit Migrationshintergrund der 1. Generation. Die Reportage zeigt Gründe, Folgen und mögliche Wege danach. Bildquelle: ORF

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