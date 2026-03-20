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Folge 32: betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?
31 Min.Folge vom 20.03.2026
Bahnhöfe, Krankenhäuser, Schulen und Büros: Orte, die täglich genutzt werden – und trotzdem sauber sind. Dafür sorgen Zehntausende Reinigungskräfte in Österreich, viele mit Migrationshintergrund. Ihre Arbeit bleibt oft unsichtbar und wenig anerkannt. Adriana Jurić begleitet in „Wer hält Österreich sauber?“ Menschen aus der Branche.
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