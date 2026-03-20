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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?

ORF2Staffel 1Folge 32vom 20.03.2026
betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?

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Folge 32: betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?

31 Min.Folge vom 20.03.2026

Bahnhöfe, Krankenhäuser, Schulen und Büros: Orte, die täglich genutzt werden – und trotzdem sauber sind. Dafür sorgen Zehntausende Reinigungskräfte in Österreich, viele mit Migrationshintergrund. Ihre Arbeit bleibt oft unsichtbar und wenig anerkannt. Adriana Jurić begleitet in „Wer hält Österreich sauber?“ Menschen aus der Branche.

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