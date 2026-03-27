betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Sechs Kinder unter einem Dach - Mehrkindfamilien in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 33: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Sechs Kinder unter einem Dach - Mehrkindfamilien in Österreich
Die Geburtenzahlen in Österreich sinken, kinderreiche Familien werden immer seltener. Doch wie lebt es sich heute mit sechs Kindern unter einem Dach? "betrifft:uns – Reportagen ohne Filter" geht dieser Frage nach. Zwei österreichische Familien mit je sechs Kindern öffnen den Blick auf ein Leben, das zwischen engem Wohnraum, starker Religiosität und viel Organisation steckt. In Wien kämpft Familie Dejene mit Platzmangel, in Vorarlberg hält Veronika Bechtold das Familienleben zusammen. Trotz finanzieller Druckpunkte und Vorurteilen schaffen beide Familien Stabilität und Zusammenhalt. Ihr Alltag zeigt, wie viel Kraft, Planung und Unterstützung nötig sind. Bildquelle: ORF
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