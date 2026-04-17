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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 35: betrifft uns: Wie rassistisch ist Österreich?
32 Min.Folge vom 17.04.2026
Rassismus gehört für viele Menschen in Österreich zum Alltag, unabhängig von Herkunft oder Zuwanderung. Studien zeigen, dass besonders viele Personen im internationalen Vergleich diskriminiert werden. Gleichzeitig unterscheiden sich die Einschätzungen zum Ausmaß stark. Die Doku zeigt Erfahrungen Betroffener ebenso wie die Sorgen jener, die demografische und gesellschaftliche Veränderungen fürchten. Bildquelle: ORF
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