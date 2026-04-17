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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Wie rassistisch ist Österreich?

ORF2Staffel 1Folge 35vom 17.04.2026
betrifft uns: Wie rassistisch ist Österreich?

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Folge 35: betrifft uns: Wie rassistisch ist Österreich?

32 Min.Folge vom 17.04.2026

Rassismus gehört für viele Menschen in Österreich zum Alltag, unabhängig von Herkunft oder Zuwanderung. Studien zeigen, dass besonders viele Personen im internationalen Vergleich diskriminiert werden. Gleichzeitig unterscheiden sich die Einschätzungen zum Ausmaß stark. Die Doku zeigt Erfahrungen Betroffener ebenso wie die Sorgen jener, die demografische und gesellschaftliche Veränderungen fürchten. Bildquelle: ORF

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