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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wer hält Österreichs Gastronomie am Laufen?

ORF2Staffel 1Folge 36vom 24.04.2026
betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wer hält Österreichs Gastronomie am Laufen?

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Folge 36: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Wer hält Österreichs Gastronomie am Laufen?

30 Min.Folge vom 24.04.2026

Rund die Hälfte der Beschäftigten im österreichischen Gastgewerbe hat Migrationshintergrund, in Städten wie Wien, Graz und Linz sogar etwa 73 Prozent. Viele Betriebe wären ohne sie nicht arbeitsfähig. Sie arbeiten am Herd, im Service und in Führungsrollen und sichern trotz Personalmangels den Betrieb.

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