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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Internationale Supermärkte: Was steckt hinter dem Boom?

ORF2Staffel 1Folge 37vom 01.05.2026
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Internationale Supermärkte: Was steckt hinter dem Boom?

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Folge 37: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Internationale Supermärkte: Was steckt hinter dem Boom?

31 Min.Folge vom 01.05.2026

Wien zählt zu Europas dichtesten Supermarkt-Märkten, dominiert von wenigen großen Ketten. Gleichzeitig wächst eine zweite Einkaufsebene: Immer mehr kleine, internationale Supermärkte eröffnen und bringen Vielfalt in die Stadt, während klassische Nahversorger im ländlichen Raum zunehmend verschwinden. Bildquelle: ORF

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