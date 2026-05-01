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Folge 37: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Internationale Supermärkte: Was steckt hinter dem Boom?
31 Min.Folge vom 01.05.2026
Wien zählt zu Europas dichtesten Supermarkt-Märkten, dominiert von wenigen großen Ketten. Gleichzeitig wächst eine zweite Einkaufsebene: Immer mehr kleine, internationale Supermärkte eröffnen und bringen Vielfalt in die Stadt, während klassische Nahversorger im ländlichen Raum zunehmend verschwinden. Bildquelle: ORF
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