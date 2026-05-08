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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 38: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Mozartverkäufer: Warum sollen sie weg?
31 Min.Folge vom 08.05.2026
Seit über 40 Jahren prägen die „Mozarts“ Wiens Touristen-Hotspots – jetzt sollen die kostümierten Ticketverkäufer verschwinden. Zwischen Beschwerden, Regelverstößen und Anfeindungen kämpfen die Männer hinter den Perücken um ihre Existenz. Die Doku blickt hinter die Kulissen eines umstrittenen Geschäfts mitten im Herzen Wiens. Bildquelle: ORF
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