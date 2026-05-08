Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Mozartverkäufer: Warum sollen sie weg?

ORF2Staffel 1Folge 38vom 08.05.2026
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Mozartverkäufer: Warum sollen sie weg?

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Mozartverkäufer: Warum sollen sie weg?Jetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 38: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Mozartverkäufer: Warum sollen sie weg?

31 Min.Folge vom 08.05.2026

Seit über 40 Jahren prägen die „Mozarts“ Wiens Touristen-Hotspots – jetzt sollen die kostümierten Ticketverkäufer verschwinden. Zwischen Beschwerden, Regelverstößen und Anfeindungen kämpfen die Männer hinter den Perücken um ihre Existenz. Die Doku blickt hinter die Kulissen eines umstrittenen Geschäfts mitten im Herzen Wiens. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
ORF2
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Alle 1 Staffeln und Folgen