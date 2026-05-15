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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 39: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Hat die U6 ihren schlechten Ruf verdient?
30 Min.Folge vom 15.05.2026
Die U6 ist die Lebensader Wiens und verbindet Norden und Süden durch viele sozial durchmischte Bezirke. Für Monika ist sie der tägliche Arbeitsweg, für die 15‑jährige Lara der späte Heimweg vom Training. Doch die Linie hat einen schlechten Ruf: Besonders an der Station Gumpendorfer Straße, wo sich über Jahre eine offene Drogenszene gebildet hat, meiden viele das Ein- und Aussteigen. Ajda Sticker geht der Frage nach, ob dieser Ruf gerechtfertigt ist. Bildquelle: ORF
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