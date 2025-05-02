Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?

ORF2Staffel 1Folge 4vom 02.05.2025
betrifft uns: Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?

betrifft uns: Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?Jetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 4: betrifft uns: Fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher?

30 Min.Folge vom 02.05.2025

Sie wurden verfolgt, vertrieben und ermordet: Jüdinnen und Juden haben in Österreich unter den Nationalsozialisten unvorstellbares Leid durchgemacht. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Wien die größte jüdische Gemeinde im deutschsprachigen Raum. Nach dem Holocaust war die jüdische Gemeinde fast komplett ausgelöscht. Mittlerweile, knapp 80 Jahre nach Kriegsende, gibt es in Wien wieder eine aufgeblühte jüdische Gemeinde. Gewachsen ist sie vor allem durch Zuwanderung. Doch warum ziehen Jüdinnen und Juden angesichts der blutigen Geschichte ausgerechnet nach Österreich? Und fühlen sich Jüdinnen und Juden in Österreich heute sicher? Ajda Sticker hat sich auf die Suche nach Antworten auf diese Fragen gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
ORF2
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Alle 1 Staffeln und Folgen