betrifft uns: Was macht ein Imam gegen Radikalisierung?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 40: betrifft uns: Was macht ein Imam gegen Radikalisierung?
33 Min.Folge vom 29.05.2026
Ein Imam gegen die Radikalisierung: Während Extremisten Jugendliche online und in Moscheen ins Visier nehmen, stellt sich Ramazan Demir mutig entgegen – mit Aufklärung, Dialog und unerschütterlicher Haltung. Trotz Drohungen kämpft er weiter für einen Islam ohne Hass. "Betrifft: uns"-Reporterin Melanie Dzambazov begleitet ihn dorthin, wo Radikalisierung beginnt – und wo Hoffnung entsteht. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2