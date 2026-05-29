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betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Was macht ein Imam gegen Radikalisierung?

ORF2Staffel 1Folge 40vom 29.05.2026
betrifft uns: Was macht ein Imam gegen Radikalisierung?

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Folge 40: betrifft uns: Was macht ein Imam gegen Radikalisierung?

33 Min.Folge vom 29.05.2026

Ein Imam gegen die Radikalisierung: Während Extremisten Jugendliche online und in Moscheen ins Visier nehmen, stellt sich Ramazan Demir mutig entgegen – mit Aufklärung, Dialog und unerschütterlicher Haltung. Trotz Drohungen kämpft er weiter für einen Islam ohne Hass. "Betrifft: uns"-Reporterin Melanie Dzambazov begleitet ihn dorthin, wo Radikalisierung beginnt – und wo Hoffnung entsteht. Bildquelle: ORF

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