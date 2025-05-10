betrifft uns: Alaba und Co - Schwarze Menschen im SpitzensportJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 5: betrifft uns: Alaba und Co - Schwarze Menschen im Spitzensport
31 Min.Folge vom 10.05.2025
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist in den vergangenen Jahren nicht nur spürbar besser geworden, sie ist auch diverser denn je und gerade der Anteil an schwarzen Spielern sticht dabei heraus. Alaba, Danso und Co sind damit auch Teil eines globalen Phänomens: In einer Welt, in der Sport immer spektakulärer und lukrativer wird, verbindet man sportliche Höchstleistungen heute oft mit schwarzen Athletinnen und Athleten. Aber was steckt wirklich hinter diesen Erfolgsgeschichten? In der aktuellen Folge von „Betrifft: uns“ trifft Tori Reichel gleich eine Reihe an Sport-Stars, um die Gründe für dieses Phänomen zu beleuchten.
