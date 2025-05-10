Zum Inhalt springenBarrierefrei
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Alaba und Co - Schwarze Menschen im Spitzensport

ORF2Staffel 1Folge 5vom 10.05.2025
betrifft uns: Alaba und Co - Schwarze Menschen im Spitzensport

Folge 5: betrifft uns: Alaba und Co - Schwarze Menschen im Spitzensport

31 Min.Folge vom 10.05.2025

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist in den vergangenen Jahren nicht nur spürbar besser geworden, sie ist auch diverser denn je und gerade der Anteil an schwarzen Spielern sticht dabei heraus. Alaba, Danso und Co sind damit auch Teil eines globalen Phänomens: In einer Welt, in der Sport immer spektakulärer und lukrativer wird, verbindet man sportliche Höchstleistungen heute oft mit schwarzen Athletinnen und Athleten. Aber was steckt wirklich hinter diesen Erfolgsgeschichten? In der aktuellen Folge von „Betrifft: uns“ trifft Tori Reichel gleich eine Reihe an Sport-Stars, um die Gründe für dieses Phänomen zu beleuchten.

