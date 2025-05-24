betrifft uns: Angekommen - Vom Asylheim aufs LandJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 7: betrifft uns: Angekommen - Vom Asylheim aufs Land
Wenn es um Zuwanderung geht, dann denken viele Menschen ganz automatisch an die Großstadt Wien. Doch Menschen, die ein neues Leben in Österreich gestartet haben, die gibt es auch am Land. Besonders Geflüchtete können sich meist nicht aussuchen, wo sie leben, und beginnen ihr Leben nach dem Erstaufnahmezentrum oftmals in Kleinstädten oder sogar abgelegenen Dörfern. Die Integration am Land hat ganz besondere Herausforderungen. Aber hat sie auch Chancen? Samuel Mago hat drei Menschen getroffen, die einst nach Österreich flüchteten und die die Landluft heute nur zu gut kennen. Wie geht es Geflüchteten abseits der Großstadt? Wollen sie für immer bleiben, oder landen sie letztlich doch in Wien?
