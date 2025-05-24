Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Angekommen - Vom Asylheim aufs Land

ORF2Staffel 1Folge 7vom 24.05.2025
betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Angekommen - Vom Asylheim aufs Land

betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Angekommen - Vom Asylheim aufs LandJetzt kostenlos streamen

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Folge 7: betrifft uns - Reportagen ohne Filter: Angekommen - Vom Asylheim aufs Land

31 Min.Folge vom 24.05.2025

Wenn es um Zuwanderung geht, dann denken viele Menschen ganz automatisch an die Großstadt Wien. Doch Menschen, die ein neues Leben in Österreich gestartet haben, die gibt es auch am Land. Besonders Geflüchtete können sich meist nicht aussuchen, wo sie leben, und beginnen ihr Leben nach dem Erstaufnahmezentrum oftmals in Kleinstädten oder sogar abgelegenen Dörfern. Die Integration am Land hat ganz besondere Herausforderungen. Aber hat sie auch Chancen? Samuel Mago hat drei Menschen getroffen, die einst nach Österreich flüchteten und die die Landluft heute nur zu gut kennen. Wie geht es Geflüchteten abseits der Großstadt? Wollen sie für immer bleiben, oder landen sie letztlich doch in Wien?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
ORF2
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

Alle 1 Staffeln und Folgen