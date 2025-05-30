Zum Inhalt springenBarrierefrei
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?

ORF2Staffel 1Folge 8vom 30.05.2025
betrifft uns: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?

31 Min.Folge vom 30.05.2025

Bahnhöfe, Krankenhäuser, Schulen, Straßen oder Büros: Das sind Orte, an denen Menschen in Österreich täglich unterwegs sind. Und überall ist es sauber. Jedenfalls dann, wenn wir in der Früh wieder hinkommen. Verantwortlich dafür, dass das so ist: Zehntausende Reinigungskräfte in Österreich – darunter viele Frauen mit Migrationshintergrund. Sie kämpfen jeden Tag gegen Schmutz, Keime und Chaos. Zu sehen sind die vielen Reinigungskräfte kaum, aber ihre Arbeit ist nicht zu übersehen. Anerkennung dafür gibt es selten. Adriana Jurić hat für ihre Reportage „Wer hält Österreich sauber?“ Menschen in der Reinigungsbranche begleitet.

