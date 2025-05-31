betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 8: betrifft: uns - Reportagen ohne Filter: Gegen Schmutz und Keime - Wer hält Österreich sauber?
31 Min.Folge vom 31.05.2025
Bahnhöfe, Krankenhäuser, Schulen, Straßen oder Büros: Das sind Orte, an denen Menschen in Österreich täglich unterwegs sind. Und überall ist es sauber. Jedenfalls dann, wenn wir in der Früh wieder hinkommen. Verantwortlich dafür, dass das so ist: Zehntausende Reinigungskräfte in Österreich – darunter viele Frauen mit Migrationshintergrund. Sie kämpfen jeden Tag gegen Schmutz, Keime und Chaos. Zu sehen sind die vielen Reinigungskräfte kaum, aber ihre Arbeit ist nicht zu übersehen. Anerkennung dafür gibt es selten. Adriana Jurić hat für ihre Reportage „Wer hält Österreich sauber?“ Menschen in der Reinigungsbranche begleitet.
