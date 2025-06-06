betrifft uns: Binationale Paare - Hürden und Happy EndsJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 9: betrifft uns: Binationale Paare - Hürden und Happy Ends
Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen nach Österreich - wegen Krieg, politischer Verfolgung oder auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen Perspektiven. Doch ein Motiv bleibt oft im Hintergrund: die Liebe. Viele Menschen entscheiden sich, ihrem Partner oder ihrer Partnerin nach Österreich zu folgen und hier gemeinsam neu anzufangen. Doch was romantisch beginnt, kann schnell zur großen Herausforderung werden. Die Paare sind oftmals mit bürokratischen Hürden konfrontiert, die sie überwinden müssen, um überhaupt gemeinsam in Österreich leben zu können. Selbst wenn dann einmal das Aufenthaltsrecht da ist, sind Probleme mit der Sprache, Schwierigkeiten einen passenden Arbeitsplatz zu finden und Sehnsucht nach der Familie weitere Herausforderungen. Der Weg in ein gemeinsames Leben ist oft deutlich komplexer als erwartet. Cagla Bulut, Melanie Dzambazov und Gersin Livia Paya haben drei Paare in Österreich getroffen.
