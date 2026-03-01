Untergang der Silberflotte (1)Jetzt kostenlos streamen
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Folge 1: Untergang der Silberflotte (1)
40 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Rick und Marty Lagina reisen gemeinsam mit Matty Blake nach Florida. Die Schatzsucher treffen dort auf Gary Drayton, der auf der Suche nach Gold, Silber und Juwelen aus einem im Jahr 1715 versunkenen Schiff der Spanier ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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