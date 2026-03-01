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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Untergang der Silberflotte (2)

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 30.03.2026
Untergang der Silberflotte (2)

Untergang der Silberflotte (2)Jetzt kostenlos streamen

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 5: Untergang der Silberflotte (2)

41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Matty Blake reist zurück an die Treasure Coast im Osten Floridas, um sich mit John Brandon und seinem Team zu treffen. Gemeinsam tauchen sie zum Wrack des spanischen Schiffes, das 1715 versunken ist und einige Schätze bergen soll.

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