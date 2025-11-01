Bezaubernde Jeannie
Folge 21: Kein Glück, Charlie
25 Min.
Tony bittet Jeannie, nicht dauernd für ihn zu zaubern. Jeannie schwört den heiligen Eid der hilfreichen Geister. Wenig später wird Tony von den beiden chinesischen Geheimagenten Wong und Chan entführt. Die beiden wollen militärische Geheimnisse aus Tony herauspressen. Jeannie kann ihm nicht helfen: Wenn sie ihren Eid bricht, verliert sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Allerdings gibt es eine Möglichkeit: Wenn sie Tony hilft, kann sie Rogers hilfreicher Geist werden.
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
0
