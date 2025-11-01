Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Der unerwünschte Hausgast

Sony PicturesStaffel 1Folge 24
Der unerwünschte Hausgast

Der unerwünschte HausgastJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 24: Der unerwünschte Hausgast

25 Min.

Jeannie ist ein wenig enttäuscht, weil sich Tony noch nie irgendetwas so richtig Großes gewünscht hat - eine Yacht zum Beispiel. Sie fordert ihn auf, an etwas zu denken, und wenig später steht ein Elefant im Wohnzimmer. Ausgerechnet jetzt erscheint NASA-Psychiater Dr. Bellows auf der Bildfläche. Tony erklärt ihm, dass es sich bei dem Elefanten um einen Freund von ihm handelt. Um die Situation zu überprüfen, zieht Dr. Bellows bei Tony ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen