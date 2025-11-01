Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 26
25 Min.

Die Air Force organisiert eine Wohltätigkeitsveranstaltung, und dafür malen die Astronauten Bilder, die versteigert werden sollen. Während Tony ein Porträt im Stile Rembrandts anfertigt, wünscht er, er könnte wie dieser malen. Er liefert sein Porträt ab, nicht ahnend, dass Jeannie es in eine exakte Kopie des Originals verwandelt hat. Als zwei Experten das Gemälde für einen echten Rembrandt halten, wird Tony verdächtigt, das Bild aus dem Louvre gestohlen zu haben.

Sony Pictures
