Bezaubernde Jeannie
Folge 29: Tony geht in die Luft
25 Min.
Als NASA-Psychiater Dr. Bellows spät in der Nacht Tony und Jeannie bei einer Feier belauscht, berichtet er wenig später Tonys Vorgesetztem, General Peterson, dass Tony eine Orgie feiert. Bis der General auftaucht, hat Jeannie längst alle Indizien beseitigt. Kurz darauf erwischt Dr. Bellows Tony in der Luft schwebend. Zwar kann Tony Dr. Bellows mit einer Erklärung abspeisen, doch von nun an versucht der Psychiater, Tony irgendwelcher obskuren Machenschaften zu überführen.
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
