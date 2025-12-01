Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Kleine Lügen erhalten die Freundschaft

FavesStaffel 2Folge 12
Kleine Lügen erhalten die Freundschaft

Kleine Lügen erhalten die FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 12: Kleine Lügen erhalten die Freundschaft

25 Min.

Jeannie ist wieder einmal eifersüchtig - diesmal nicht auf eine attraktive Frau, sondern auf Tonys Hobby Football, für das er viel Zeit aufbringt. Kurzerhand zaubert sie sich einen Nebenbuhler für ihren Meister herbei. Tony tappt in die Falle: Vor Eifersucht ist er so niedergeschlagen, dass sogar seinem Vorgesetzten das veränderte Verhalten seines besten Astronauten auffällt. Als Tony jedoch Zeuge wird, wie Jeannie seinen Konkurrenten herbeizwinkert, wendet sich das Blatt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen