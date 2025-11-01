Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Tony, bleib bei deinen Leisten

Sony PicturesStaffel 2Folge 21
Tony, bleib bei deinen Leisten

Bezaubernde Jeannie

Folge 21: Tony, bleib bei deinen Leisten

24 Min.

Karrieresprung für Tony Nelson: Man bietet ihm an, die Leitung einer Raketenfabrik in Columbia zu übernehmen. Während Major Bellows und General Peterson alles tun, um Tony zum Bleiben zu überreden, wäre Jeannie ein kleiner Umzug nicht unrecht - schließlich braucht sie von Zeit zu Zeit Abwechslung. Doch als sie einen Blick in die Zukunft wirft, ändert sie ihre Meinung: Sie sieht, dass Tony in der neuen Firma von reizenden Sekretärinnen umgeben sein wird, die ihn anhimmeln ...

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen