Tony, bleib bei deinen LeistenJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 21: Tony, bleib bei deinen Leisten
24 Min.
Karrieresprung für Tony Nelson: Man bietet ihm an, die Leitung einer Raketenfabrik in Columbia zu übernehmen. Während Major Bellows und General Peterson alles tun, um Tony zum Bleiben zu überreden, wäre Jeannie ein kleiner Umzug nicht unrecht - schließlich braucht sie von Zeit zu Zeit Abwechslung. Doch als sie einen Blick in die Zukunft wirft, ändert sie ihre Meinung: Sie sieht, dass Tony in der neuen Firma von reizenden Sekretärinnen umgeben sein wird, die ihn anhimmeln ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland