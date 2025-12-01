Bezaubernde Jeannie
Folge 22: Aller Abschied ist schwer
25 Min.
Ein Dschinn-Gesetz besagt, dass alle "Meister", die im Besitz eines Flaschengeistes sind, einmal im Jahr entscheiden dürfen, ob sie diesen Geist auch weiterhin behalten wollen. Jeannie zittert, denn sie weiß, dass sie Tony mit ihrer Eifersucht auf die Nerven geht. Und in der Tat: Tony ist mal wieder sauer auf Jeannie und fordert sie unmissverständlich auf, ihre Koffer zu packen. Doch als er mit Roger seine neu gewonnene Freiheit feiern will, kommt irgendwie keine Stimmung auf ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland