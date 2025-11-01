Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Alles für die Katz

Staffel 2Folge 24
Alles für die Katz

Bezaubernde Jeannie

Folge 24: Alles für die Katz

25 Min.

Jeannie ist mit ihren Zauberkünsten wieder einmal übers Ziel hinausgeschossen: Als Tony den Auftrag bekommen hatte, ein bestimmtes Instrument für die NASA zu verkleinern, wollte sie ihm helfen - mit dem Ergebnis, dass sowohl das Gerät als auch Tony auf Briefmarkengröße zusammengeschrumpft sind. Pech, dass er ausgerechnet in diesem Moment Besuch von dem Psychiater Dr. Bellows bekommt. Doch damit nicht genug: Auch eine hungrige Katze ist hinter Tony en miniature her ...

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

