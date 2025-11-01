Bezaubernde Jeannie
Folge 24: Alles für die Katz
25 Min.
Jeannie ist mit ihren Zauberkünsten wieder einmal übers Ziel hinausgeschossen: Als Tony den Auftrag bekommen hatte, ein bestimmtes Instrument für die NASA zu verkleinern, wollte sie ihm helfen - mit dem Ergebnis, dass sowohl das Gerät als auch Tony auf Briefmarkengröße zusammengeschrumpft sind. Pech, dass er ausgerechnet in diesem Moment Besuch von dem Psychiater Dr. Bellows bekommt. Doch damit nicht genug: Auch eine hungrige Katze ist hinter Tony en miniature her ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland