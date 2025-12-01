Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Wer will unter die Piraten?

Staffel 2Folge 25
Wer will unter die Piraten?

Wer will unter die Piraten?Jetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 25: Wer will unter die Piraten?

24 Min.Ab 6

Tony Nelson hat als kleiner Junge mit Begeisterung Piratengeschichten gelesen und ist seitdem ein Fan von Captain Kidd - daran hat sich auch im Erwachsenenalter nichts geändert. Als Jeannie davon Wind bekommt, möchte sie ihrem Meister wieder einmal eine Freude machen und versetzt ihn mit einem Blinzeln auf das Schiff des berühmt-berüchtigten Piratenkapitäns. Hier muss Tony einige Abenteuer überstehen, die alles andere als lustig sind. Schon bald hat er genug vom Piratendasein ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen