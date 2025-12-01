Bezaubernde Jeannie
Folge 27: Jeannie will heiraten
25 Min.
Als Tony als Trauzeuge zu einer Hochzeit eingeladen wird, weckt das auch bei Jeannie starke Heiratswünsche. Tony zeigt jedoch überhaupt kein Interesse daran, Jeannie einen Antrag zu machen. Also muss der hübsche Flaschengeist mal wieder mit seiner Zauberkraft ein wenig nachhelfen - und kurz darauf fragt Tony Jeannie, ob sie ihn in Las Vegas heiraten will. Doch Jeannie hat gegen ein ehernes Gesetz verstoßen, das es Dschinns strengstens verbietet, Gefühle zu beeinflussen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
