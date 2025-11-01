Bezaubernde Jeannie
Folge 4: Der Wetterfrosch
25 Min.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem Jeannie ein romantisches Picknick mit ihrem geliebten Meister machen will, regnet es in Strömen. Für Jeannie eigentlich kein Problem: ein Blinzeln, und das Wetter ist geändert. Doch irgend etwas läuft schief, und plötzlich schneit es dicke Flocken. Dr. Bellows glaubt, Tony hätte eine sensationelle Erfindung gemacht, und es dauert nicht lange, bis seine Kollegen von der NASA Wetterwünsche bei ihm in Auftrag geben. Nun ist guter Rat teuer ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland