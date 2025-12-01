Bezaubernde Jeannie
Folge 11: Eine Frau für Tony
25 Min.
Jeannies böse Schwester hat sich eine besonders gemeine Lüge ausgedacht: Sie behauptet, dass Jeannie im astrologischen Zeichen der "Unke" geboren wurde, und dass Unken ihren Meistern nichts als Unglück brächten. Ja, eine Partnerschaft mit einer Unke sei sogar ein sicherer Vorbote des Todes für die Unglücklichen! Da Jeannie ihren Meister aufrichtig liebt, macht sie sich schweren Herzens an die wohl härteste Aufgabe ihres Lebens: Sie sucht nach einer neuen Frau für Tony ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
