Bezaubernde Jeannie
Folge 13: Hajis Sohn
25 Min.Ab 6
Endlich gibt es einmal Abwechslung für Jeannie, die sich sonst oft allein zu Hause langweilt. Der oberste Chef aller Flaschengeister, Haji, hat beschlossen, seinen Sohn Harold zu ihr in die Lehre zu schicken, was natürlich eine große Ehre für Jeannie ist. Leider ist Harold nicht gerade begabt und erweist sich beim Zaubern als äußerst ungeschickt - und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Tony vom Weißen Haus für seine Leistungen als Astronaut geehrt werden soll ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland