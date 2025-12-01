Bezaubernde Jeannie
Folge 23: Die Probe aufs Exempel
25 Min.
Nachdem Roger wieder einmal eine Enttäuschung mit dem schönen Geschlecht verkraften musste, kommt es zu einer Diskussion mit Tony: Roger meint, alle Frauen wären untreu, und auch Jeannie würde da keine Ausnahme machen. Er wettet mit Tony um 50 Dollar, dass er einen Beweis für die Untreue des Flaschengeists erbringen kann. Tony hält natürlich dagegen und verabredet sich mit Jeannie - allerdings in Verkleidung. Er gibt sich als charmanter Engländer aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland