Bezaubernde Jeannie
Folge 24: Das Parfum
24 Min.
Wieder einmal versucht Jeannies böse Schwester aus Bagdad, Jeannie das Leben schwer zu machen und ihr den Meister auszuspannen. Sie zaubert ein magisches Parfüm herbei, das bewirkt, dass Jeannie Tony nicht mehr leiden kann, sich dafür aber Hals über Kopf in Roger Healey verliebt. Und schon bald scheint sie ihrem Ziel näher zu kommen, wäre da nicht Tony, der das üble Geheimnis durchschaut und alles daransetzt, seinen Dschinn vom bösen Zauber zu befreien ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland