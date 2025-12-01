Bezaubernde Jeannie
Folge 25: Ein Paar für den Mond
25 Min.
Jeannie ist alles andere als begeistert, als sie erfährt, dass ihr Meister auf seiner nächsten Weltraummission gemeinsam mit einer Frau ins All geschickt werden soll. Ihre böse Schwester dagegen sieht nun endlich ihre große Stunde gekommen: Mit magischen Tricks gelingt es ihr, als Trainingspartnerin von Tony ins NASA-Gelände eingeschleust zu werden. Hier tut sie alles, um Tony den Kopf zu verdrehen. Dr. Bellows, der das Training am Bildschirm beobachtet, kann sich nur wundern ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland