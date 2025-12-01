Bezaubernde Jeannie
Folge 26: Ich komme mir so bekannt vor
24 Min.
Roger hat Geburtstag - und an diesem Ehrentag darf auch er sich einmal etwas von Jeannie wünschen. Aber es ist wie mit der guten Fee: Roger vertut seine Chance sinnlos, als er unbedacht den Stoßseufzer von sich gibt, er würde gern in Tonys Haut stecken. Umgehend werden die beiden Freunde "ausgetauscht", jeder steckt in der Haut des anderen, hat aber seine alte Stimme behalten. Dass dieses seltsame Phänomen auch den NASA-Psychiater Dr. Bellows interessiert, ist nur natürlich ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
