Bezaubernde Jeannie
Folge 4: Der Laie wundert sich
25 Min.
Tony ist gerade aus dem Weltraum zurückgekehrt und muss nun auf eine Pressekonferenz. Jeannie möchte nur allzu gerne mit, doch Tony ist strikt dagegen - fürchtet er doch, dass Jeannie mit ihren Zauberkünsten wieder einmal alles auf den Kopf stellen könnte. Doch Jeannie schwört, dass sie für 24 Stunden ihre Zauberkraft auf jemand anderen überträgt - nur wer dies ist, verrät sie nicht. Zu spät merkt Tony, dass er selbst plötzlich mit zauberhaften Fähigkeiten ausgestattet ist ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland