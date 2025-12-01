Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Mein Meister, der Schwächling

Staffel 3Folge 5
Mein Meister, der Schwächling

Mein Meister, der SchwächlingJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 5: Mein Meister, der Schwächling

25 Min.Ab 6

Tony und Roger haben eine schwere Zeit vor sich, denn Dr. Bellows hat beschlossen, sie zu einem knallharten Überlebenstraining unter Leitung des berüchtigten Commander Kiski zu schicken. Jeannie zeigt während des Trainings kein Verständnis dafür, dass ihr Meister abends todmüde ist, sondern besteht darauf, dass er sie zum Tanzen ausführt. Dort begegnet er ausgerechnet Kiski, der zu dem Schluss kommt, dass er Nelson nicht hart genug rangenommen haben kann ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen