Bezaubernde Jeannie
Folge 5: Mein Meister, der Schwächling
25 Min.Ab 6
Tony und Roger haben eine schwere Zeit vor sich, denn Dr. Bellows hat beschlossen, sie zu einem knallharten Überlebenstraining unter Leitung des berüchtigten Commander Kiski zu schicken. Jeannie zeigt während des Trainings kein Verständnis dafür, dass ihr Meister abends todmüde ist, sondern besteht darauf, dass er sie zum Tanzen ausführt. Dort begegnet er ausgerechnet Kiski, der zu dem Schluss kommt, dass er Nelson nicht hart genug rangenommen haben kann ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland