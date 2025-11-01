Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Staffel 4Folge 22
Folge 22: Die verhinderte Mondfahrt

24 Min.

Jeannies Schwester führt wieder einmal nur Böses im Schilde: Sie versucht, Jeannie einzureden, dass Tonys bevorstehender Mondflug zum Scheitern verurteilt sei - und Jeannie glaubt ihr. In großer Sorge um ihren Meister versucht sie alles, um ihn von der Weltraummission abzubringen. Als dieser jedoch ein klärendes Gespräch mit Jeannie führt, drohen die Pläne der Schwester zu scheitern, woraufhin sie ihre Strategie ändert: Sie hext Tony jede Menge weltraumuntaugliche Pfunde an ...

