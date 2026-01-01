Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Ein Weltraumschnupfen und die Folgen

Ein Weltraumschnupfen und die Folgen

Bezaubernde Jeannie

Folge 23: Ein Weltraumschnupfen und die Folgen

24 Min.

Als Jeannie hört, wie Tony auf einem Weltraumflug niest, macht sie sich Sorgen und will ihn nach Hause ins Bett zaubern. Leider erwischt sie statt seiner den Kommandanten Wingate - und der staunt nicht schlecht, als er sich plötzlich in Jeannies Schlafzimmer befindet. Jeannie weiß nicht genau, wie sie ihren Fehler wieder korrigieren muss, und in ihrer Verwirrung blinzelt sie auch noch Tony herunter ins Schlafzimmer, während sie selbst bei Roger in der Weltraumkapsel landet ...

